Lorenzo Sonego show! Tiafoe ko in due set al Miami Open

Ancora uno splendido risultato per l’Italia del tennis. Dopo il pass conquistato da Martina Trevisan per i quarti di finale del Miami Open, anche Lorenzo Sonego avanza nel secondo Masters 1000 della stagione.

Il tennista torinese ha ottenuto un’importante vittoria contro Tiafoe, sconfitto anche qualche mese fa nella sfida tra Italia e USA. Sonego ha trionfato in poco più di un’ora portando a casa il successo col punteggio di 6-3, 6-4. Con questa vittoria, il tennista italiano numero 59 al mondo stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città statunitense, dove sfiderá Cerundolo.