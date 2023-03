SportFair

Dopo la splendida impresa di ieri contro Auger Aliassime, Lorenzo Sonego non è riuscito a ripetere l’impresa oggi contro Zverev.

Il tennista torinese, numero 67 al mondo, ha ceduto al tedesco, 16° del ranking ATP nel match valido per i quarti di finale del torneo in corso sui campi in cemento degli Emirati Arabi.

Sonego ha lottato fino alla fine senza però riuscire a ribaltare il risultato: la sfida è terminata col punteggio di 7-5, 6-4 dopo un’ora e 53 minuti di gioco.