Sofia Goggia chiude seconda a Soldeu e festeggia la Coppa di specialità

Ilka Stuhec ha dominato nettamente la discesa femminile di Soldeu (And), ultima gara stagionale della specialità in Coppa del mondo. La trentaduenne slovena, alla decima vittoria in carriera sul massimo circuito, ha impresso la sua firma sino dalle primissime fasi della gara, conclusa con ampio margine nei confronti della concorrenza, con il tempo di 1’30”35.

Secondo posto per la solita straordinaria Sofia Goggia: la campionessa bergamasca, già vincitrice della coppa di specialità, è riuscita a mettere in mostra le sue qualità anche su di un tracciato poco adatto alle sue caratteristiche tecniche, fino a concludere con un ritardo di 51 centesimi.

Goggia ha confermato il suo eccellente stato di forma che in questa stagione le ha permesso di salire per ben nove volte sul podio in Coppa del mondo (48esimo in carriera), con uno score di 5 vittorie, 3 secondi e un terzo posto in superg. Ha completato il podio la ticinese Lara Gut-Behrami, attardata di 81 centesimi, davanti alla nostra Federica Brignone: la carabiniera valdostana ha disputato una grande gara, soprattutto nella parte finale del tracciato, pagando qualcosina di troppo solamente nelle parti di scorrimento e lei meno congeniali.

L’Italia femminile è salita così a 25 podi stagionali (8 vittorie, 11 secondi e 6 terzi posti), pareggiando il record risalente alla stagione 2016/17, quando le azzurre conquistarono 5 successi, 9 secondi e 11 terzi posti. Quindicesima posizione di giornata invece per Nicol Delago, Laura Pirovano ha concluso in 18esima posizione seguita da Marta Bassino 23esima. Out Elena Curtoni, a causa di una caduta dopo il primo salto.

La graduatoria finale di discesa ha visto – come già detto -, la vittoria di Goggia a quota 660 punti, davanti a Stuhec con 451 e Curtoni a 308. Giovedì 16 marzo il programma propone il supergigante maschile e femminile.