Nel cuore di Sofia Goggia c’è… Giletti: i dettagli sulla nuova coppia

E’ tutto pronto a Soldeu per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Alla vigilia delle gare, in attesa di scoprire cosa riusciranno a fare le azzurre, si parla di Sofia Goggia per questioni di… cuore.

La campionessa bergamasca è finita nelle ultime ore sotto i riflettori per uno scoop su una presunta love story. Da qualche ora impazza il gossip riguardante una storia d’amore tra Sofia Goggia e Massimo Giletti.

Il giornalista è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai Due, e lì la conduttrice è riuscita a strappargli qualche indizio. “Pensavo a Sofia Goggia che una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco…”, ha confidato Giletti prima dell’intervista. “Allora adesso la invitiamo qui in studio Sofia”, ha risposto la Fagnani, che durante l’intervista ha chiesto al giornalista se il suo cuore è impegnato in questo periodo, ricevendo una risposta affermativa. Infine Francesca Fagnani ha chiesto a Giletti se ama la montagna, alludendo proprio a Sofia Goggia e la risposta del giornalista è stata davvero chiara: “amo le montagne vincenti“.

La foto di Sofia Goggia e Massimo Giletti

A confermare questi rumors c’è anche una foto pubblicata dal settimana Di Più Tv, che risale alla scorsa estate, che dimostra che la storia d’amore tra Giletti e Goggia va avanti da mesi ormai.

“Non appena hanno qualche giorno libero fanno il possibile per vedersi, per stare insieme. Massimo è cotto di Sofia”, avrebbe dichiarato una persona molto vicina a Giletti.