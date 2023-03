Silvio Berlusconi ricoverato a Milano: l’aggiornamento

SportFair

Silvio Berlusconi, proprietario della squadra di calcio del Monza, è ricoverato in ospedale a Milano. A rivelarlo è stata l’agenzia di stampa Adnkronos, secondo cui il leader di Forza Italia sarebbe al San Raffaele di Milano già da ieri.

In tanti temono per le condizioni di salute di Berlusconi, visti i suoi 86 anni e qualche vecchio problema di salute, ma secondo gli aggiornamenti non ci dovrebbe essere nulla di preccupante.

La situazione

Secondo le prime indiscrezioni il ricovero attuale non nasconderebbe nessun problema di una certa entità. Fonti vicine all’ex premier parlano di normali controlli di routine, le sue attuali condizioni di salute non destano preoccupazione. Già nella giornata di domani Silvio Berlusconi dovrebbe essere dimesso e potrà fare ritorno a casa.