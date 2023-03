Shiffrin vince a Soldeu e fa 88, Bassino sale sul podio di specialità

SportFair

Mikaela Shiffrin ha trionfato anche nel decimo e ultimo gigante stagionale di Coppa del mondo a Soldeu. Sul tracciato andorrano, la formidabile statunitense ha battuto – con il tempo complessivo di 1’55”88 -, per soli 6 centesimi la norvegese Thea Louise Stjernesund, al primo podio in carriera tra le porte larghe di Coppa del mondo, recuperando ben 65 centesimi alla statunitense nella manche decisiva. Al terzo posto la canadese Valérie Grenier al terzo posto con due decimi di ritardo.

Con questa vittoria Shiffrin, ha raggiunto gli 88 successi in coppa, quattordicesimo stagionale di cui il settimo successo in gigante, come mai nessuna prima, battendo anche il suo record personale di punti con 2206.

In casa Italia Marta Bassino manca l’appuntamento con il sesto podio stagionale in gigante, ma con il sesto posto odierno, è riuscita comunque ad agganciare la terza piazza nella classifica di specialità, alle spalle di Shiffrin e alla ticinese Gut-Behrami, davanti a Petra Vlhova e Federica Brignone che erano uscite nel corso della prima manche, alla pari della svedese Sara Hector.

La carabiniera valdostana, era partita fortissimo, ma si è fatta sorprendere dal dosso chiave di metà tracciato, terminando anzi tempo la sua gara e vedendo sfumare la possibilità di arrivare al terzo posto della specialità.