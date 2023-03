Shiffrin da record! Raggiunto Stenmark: Brignone splendida 2ª ad Are

SportFair

Mikaela Shiffrin domina nettamente il gigante femminile di Are, ultima gara di Coppa del mondo fra le porte larghe prima delle finali di settimana prossima a Soldeu, e chiude la lunga rincorsa nei confronti di Ingemar Stenmark, appaiando il campione svedese a quota 86 vittorie, record di tutti i tempi.

La ventottenne statunitense, dominatrice di una stagione che la vede già aritmeticamente vincitrice della classifica generale e di quelle di gigante e slalom, ha impresso la sua firma sin dalla prima manche, conclusa con ampio margine nei confronti della concorrenza, e nella seconda ha controllato il vantaggio che aveva nei confronti di un’arrembante Federica Brignone.

La valdostana ha confermato il suo eccellente stato di forma che negli ultimi due mesi l’ha vista salire sul podio in sei occasioni e conquistare due medaglie iridate. Stavolta ha recuperato dal quarto al secondo posto con una seconda manche d’attacco, in cui ha scavalcato Valerie Grenier (alla fine sesta) e Franziska Gritsch, uscita a poche porte dal traguardo quando già si ritrovava a inseguire, per concludere a 64 centesimi dalla regina delle nevi.

L’Italia femminile sale così a 24 podi stagionali (8 vittorie, 10 secondi e 6 terzi posti), appena un gradino sotto il record risalente alla stagione 2016/17, quando furono 25 i piazzamenti nelle prime tre posizioni, frutto di 5 successi, 10 secondi e 11 terzi posti. Completa il podio di giornata la padrona di casa Sara Hector, con un ritardo di 92 centesimi. Undicesima posizione di giornata invece per Marta Bassino, rientrata alle competizioni dopo avere saltato lo scorso fine settimana di Kvitfjell, punti utili soprattutto al morale per Elisa Platino diciannovesima e Roberta Melesi ventesima. Non si è qualificata per la seconda manche Sofia Goggia.

In classifica generale Shiffrin sale a 1928 punti contro i 1025 di Vlhova e i 1007 di Lara Gut-Behrami, oggi ritirata, che favorisce l’avvicinamento di Brignone, quarta con 939, mentre Goggia è quinta con 800, Bassino ottava con 677 e Curtoni nona con 640. La graduiatoria di gigante premia definitivamente Shiffrin con 700 punti, dietro è sfida a quattro per il podio con Vlhova a quota 486, Gut-Behrami 482, Brignone 476 e Bassino 475. Sabato 11 marzo il programma propone uno slalom (prima manche ore 10, seconda alle 13) con Marta Rossetti, Anita Gulli, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Beatrice Sola e Lucrezia Lorenzi.