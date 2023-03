La Serie A inna… Morata dello spagnolo: l’attaccante torna in Italia

SportFair

Alvaro Morata è ancora uno dei calciatori più forti, le sue qualità dentro e fuori dal campo non sono mai state in discussione. E’ un attaccante completo, in grado di fare reparto da solo e negli ultimi anni è migliorato tantissimo anche in zona realizzativa. La stagione con la maglia dell’Atletico Madrid è stata dai due volti, l’ex Juventus non è riuscito ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità e l’arrivo di Depay ha chiuso sempre di più lo spazio allo spagnolo.

L’Atletico Madrid studia anche il futuro e le novità potrebbero arrivare già dalla prossima stagione. Anche la posizione dell’allenatore Simeone è in dubbio, non è da escludere l’addio e l’arrivo di un nuovo tecnico. Si preannuncia una rivoluzione anche sul fronte calciatori, in particolar modo nel reparto avanzato. In uscita Alvaro Morata: il contratto dello spagnolo è in scadenza nel 2024 e il rinnovo è al momento da escludere.

Il futuro di Morata

L’Atletico Madrid sembra intenzionato a cedere Morata già nella prossima sessione di calciomercato e le squadre in Europa si sono già messe in fila per assicurarsi le prestazioni dello spagnolo. L’ex Juventus è destinato a diventare uno dei pezzi pregiati in estate, dal punto di vista economico e tecnico.

Si è sempre dimostrato un attaccante prezioso, in tutte le sue esperienze da calciatore: Castilla, Real Madrid, Juventus, poi ancora i Blancos, il Chelsea, l’Atletico Madrid, ancora i bianconeri e l’ultimo ritorno ai Colchoneros. L’attaccante inizia a valutare il futuro e la prossima destinazione dovrebbe essere ancora in Serie A.

Si sono registrati i primi contatti con il Milan, alla ricerca di un attaccante affidabile nella prossima stagione. Il reparto avanzato dei rossoneri è destinato ad una rivoluzione: Leao è con la valigia in mano, Ibrahimovic valuta anche il ritiro o l’esperienza in un’altra squadra, Origi non è riuscito a mettersi in mostra. Giroud si è dimostrato l’attaccante più affidabile a disposizione di Stefano Pioli, ma non basta. Il prossimo passo sarà l’arrivo di un calciatore completo e l’identikit ideale è quello di Alvaro Morata.