Sei Nazioni, l’Italia femminile sogna per 75 minuti poi deve arrendersi alla Francia

L’Italia mette paura alla Francia nel Sei Nazioni per oltre un’ora, ma alla fine cede all’assalto transalpino e viene sconfitta 12-22, dopo essere rimasta attaccata nel punteggio fino al 75’.

Le Azzurre offrono una prova di grande qualità nel punto d’incontro e nel gioco palla in mano, ma soffrono troppo nelle fasi statiche (in particolare la mischia) e nel finale di partita non riescono più a creare pericoli a una Francia che per gran parte del match aveva seriamente rischiato di non portare a casa la vittoria.

La cronaca di Italia-Francia

Gli errori italiani al piede, dovuti anche al fortissimo vento che aleggia su Parma, permettono alla Francia di entrare per la prima volta in zona rossa e di uscirne con 3 punti, ad opera di Bourdon. La numero 9 francese manca un secondo calcio, più difficile, al 15’, poi l’Italia alla prima vera occasione colpisce: no-look di Stefan per la corsa di Sgorbini, arriva il sostegno delle compagne e Giada Franco va oltre. Sillari trasforma per il 7-3.

La mischia francese, dopo una prima fase di equilibrio, prende il sopravvento e al 25’ si trasforma in una piattaforma perfetta per l’attacco francese: prima una carica con Berthoumieu, poi il cambio di passo di Vernier che schiaccia per la meta del sorpasso. Al 28’ la Francia resta in 14 per 10 minuti: Boujard arriva alta su D’Incà. Il contatto è direttamente sulla testa, ma l’ala francese viene “salvata” dall’abbassamento dell’azzurra, che funge da fattore mitigante e trasforma la punizione in un cartellino giallo.

Nonostante l’inferiorità numerica la Francia insiste, offload di Vernier che libera Menager, la francese deve solo schiacciare ma Sgorbini fa un miracolo e riesce a portarla fuori un attimo prima che il pallone tocchi terra. Raineri recupera Muzzo, uscita per un controllo concussion e poi rientrata, ma perde Turani per un infortunio al 33’: al suo posto Maris. L’assalto continua: sponda di Berthoumieu per la corsa di Arbes, che batte in velocità Muzzo e schiaccia per la meta del 7-15.

Nella ripresa l’Italia parte bene, costringe più volte la Francia al fallo e sfiora la meta prima con Sgorbini, tenuta alta sulla linea di meta, poi con D’Incà che arriva corta di pochissimo. L’assalto continua, ed è proprio la stessa D’Incà a marcare al minuto 49: dopo una serie di pick&go, Stefan sorprende tutti, trova Boujard fuori posizione e allarga sull’ala del Villorba, che e segna alla bandierina per il 12-15.

Dal punto di vista fisico le transalpine sembrano averne di più, placcano durissimo e si affidano a mischia e maul per tenere in mano la partita. Vernier è una spina nel fianco in difesa – dove mette a segno dei placcaggi tremendi – e in attacco, come al 63’ quando elude mezza difesa italiana e ne servono tre per fermarla a un passo dalla bandierina. Nonostante le difficoltà, l’Italia tiene. Raineri ridisegna la linea delle trequarti con Barattin che subentra a Madia: Rigoni va all’apertura, con D’Incà e Sillari centri e Muzzo-Stefan ali.

Le azzurre passano 20 minuti di fila nei propri 22, faticano ad uscire al piede e non riescono a dare continuità al rendimento della rimessa laterale. La Francia sbaglia tanto, ma dopo molti tentativi al 75’ chiude la partita con Boujard, che elude il placcaggio di Barattin e segna il 12-22, con trasformazione di Tremouliere. La partita finisce così, con l’Italia che tenta un ultimo attacco e la Francia che prova a conquistare la meta del bonus, ma il punteggio non cambia. Una prestazione comunque positiva per le Azzurre, che avrebbero meritato di portare a casa almeno il bonus difensivo per quanto fatto vedere in mezzo al campo.

Parma, Stadio “Sergio Lanfranchi” – domenica 26 marzo 2022

TikTokWomen’s Six Nations – I giornata

Italia vs Francia 12-22

Marcatrici: p.t. 7′ cp. Bourdon (0-3); 22′ m. Franco tr. Sillari (7-3); 25′ m. Vernier (7-8); 33′ m. Arbez tr. Bourdon (7-15); s.t. 8′ m. D’Incà (12-15); 35′ m. Boujard tr. Tremouliere (12-22)

Italia: Ostuni Minuzzi; Muzzo (24′-32′ pt. Barattin), Sillari, Rigoni, D’Incà; Madia (12′ st. Barattin), Stefan; Giordano (cap), Franco (25′ st. Locatelli), Sgorbini; Duca, Fedrighi (9′ st. Tounesi); Gai (17′ st. Seye), Vecchini, Turani (32′ pt. Maris)

all. Raineri

Francia: Boulard; Manet, Menaget M. (30′ st. Dupouy), Vernier, Boujard; Arbez (17′ st. Tremouliere), Bourdon (37′ st. Chambon); Escudero, Gros (26′ st. Picut), Berthomieu (10′ st. Hermet); Forlani, Feleu M.; Khalfaoui (20′ st. Bernadou), Sochat (37′ st. Doman), Deshaye (1′ st. Lindelauf)

all. Ortiz

arb. Cogger-Orr (Nuova Zelanda)

Calciatrici: Bourdon (Francia) 2/4; Sillari (Italia) 1/2; Tremouliere (Francia) 1/1

Cartellini: 28′ pt. giallo Boujard (Francia)

TikTok Player of the Match: Vernier (Francia)