Brutta sconfitta di Camila Giorgi a Miami, ok Trevisan e Sonego

Giornata dai due volti per i tennisti italiani al torneo di Miami, la competizione inizia ad entrare nel vivo e sono arrivate nuove indicazioni. Bella vittoria di Martina Trevisan, in grado di vincere 0-2 contro Nao Hibino. Ottima prestazione dell’azzurra e gara mai in discussione. La giapponese non è in grado di reagire e Trevisan chiude 4-6, 3-6. Nel prossimo turno sfida alla statunitense Claire Liu.

Brutta sconfitta di Camila Giorgi contro Victoria Azarenka, la bielorussa si è dimostrata superiore e ha chiuso in poco più di un’ora. Il risultato lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro, in particolar modo l’azzurra non è stata mai dentro il secondo set (3-6, 1-6).

Soddisfazioni da Lorenzo Sonego, autore di una grande prestazione contro Dominic Thiem. L’austriaco è stato in partita solo nel primo set, concluso al tie-break. Nel secondo set l’azzurro vince senza problemi (6-2), nel prossimo match sfida a Daniel Evans.