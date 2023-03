Scandalo sugli spalti: tifoso sniffa sulla testa dell’amico | VIDEO

SportFair

Un video allo stadio è diventato virale sui social e ha portato pesanti conseguenze per alcuni tifosi del West Ham. Il rendimento in stagione del club inglese non è stato entusiasmante, i tifosi hanno pensato bene di scatenare il caos con un episodio che non è passato inosservato. La squadra è reduce dalla vittoria in trasferta contro l’AEK Larnaca, nella sfida degli ottavi di finale di Conference League.

In Premier League il rendimento della squadra è stato molto deludente, in 25 partite ha conquistato appena 23 punti e attualmente occupa la 16esima posizione del campionato inglese e la zona retrocessione è distante appena un punto.

Il video dello scandalo

Un video, girato all’interno dello stadio del West Ham, ha fatto il giro del web nelle ultime ore. Nel filmato si vede un sostenitore degli Hammers mettere della polvere bianca sulla testa pelata di un tifoso. Poi, tra le risate generali, arriva un terzo uomo dalle retrovie che si abbassa e fa il gesto di sniffare con una banconota arrotolata.

I tifosi sono stati subito individuati e il West Ham ha deciso di sospendere gli abbonamenti. “il club è disgustato dai contenuti del video e ha agito rapidamente per identificare i trasgressori. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, i dettagli dei trasgressori sono stati immediatamente trasmessi alla polizia, e a tutti gli individui sono stati sospesi gli abbonamenti e quindi non possono entrare nel London Stadium e viaggiare con il club per le partite in trasferta”, le parole del portavoce del club.