Sabalenka e il rapporto con le tennista ucraine, l’attacco dell’allenatore: “è colpa tua!”

SportFair

Aryna Sabalenka , che giocherà la finale del WTA 1.000 a Indian Wells, si è espressa sul rapporto con che le tenniste russe e bielorusse hanno con le ucraine del circuito, a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

La campionessa degli Australian Open 2023 ha toccato questo argomento dopo il successo in semifinale, commentando il ritiro dal torneo di Tsurenko, tennista ucriana che ha rinunciato al primo Masters 1000 della stagione a causa di un attacco di panico causato da una conversazione che ha avuto con il CEO della WTA Steve Simon sulla possibilità che giocatori russi e bielorussi partecipino alle Olimpiadi.

“Nessuno può controllare le emozioni degli altri. E penso che la WTA stia facendo tutto il possibile. Ovviamente c’è molta tensione tra di noi, ma penso di non aver fatto nulla di male all’Ucraina, né io, né gli atleti russi, né i bielorussi, nessuno di noi ha fatto qualcosa di sbagliato. Alcuni di noi hanno anche aiutato, anche se non pubblicamente”, ha affermato Sabalenka.

“Penso che la WTA stia facendo un ottimo lavoro per supportare entrambe le parti. Ho passato così tante cose brutte e, sfortunatamente, non posso dirlo, perché chi crederà alla ragazza bielorussa“, ha aggiunto. “C’è stato più di un attacco di panico o una situazione politica. Penso che ci sia qualcos’altro. Ho avuto una situazione davvero difficile l’anno scorso con il suo allenatore (Nikita Vlasov) a causa del modo in cui si comporta nei miei confronti. Quindi penso che abbia messo così tanta pressione su di lei che è successo“.

“WTA? Stanno facendo del loro meglio. Cos’altro possono fare? Nessuno di noi ha questo controllo in questa situazione. Cerchiamo tutti di mantenere la calma nello spogliatoio e continuiamo a capire che non è colpa nostra e che tutti capiamo gli ucraini e ci sentiamo davvero male per loro”, ha continuato.

L’attacco di Vlasov a Sabalenka

Vlasov, l’allenatore di Tsurenko, non crede alle parole di Sabalenka e la critica aspramente: “è colpa tua, sostieni il regime sanguinario del tuo dittatore. L’hai scelto, sei completamente dalla sua parte. E sostieni anche le azioni del (presidente bielorusso Alexander Lukashenko) contro l’Ucraina. I terribili eventi sono anche colpa tua, Aryna, come chiunque altro sia dalla parte dei regimi in Bielorussia e Russia“, ha detto Vlasov al quotidiano bielorusso Tribuna .