Ruusuvuori-Sinner interrotta: l’azzurro fermato sul più bello

SportFair

E’ in corso una giornata importante per il tennis italiano: Jannik Sinner è in campo per la partita dei quarti di finale di Miami contro Emil Ruusuvuori. Il giovane tennista italiano si conferma in un momento magico ed è uno dei principali candidati alla vittoria.

Il primo set si conclude proprio a favore di Jannik Sinner, in grado di imporsi con il risultato di 3-6. Anche ad inizio secondo set l’italiano si conferma superiore, piazza un break e si porta sullo 0-2. La partita è stata poi interrotta a causa della pioggia. Non si riprenderà prima delle 23.