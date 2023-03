Mourinho è ‘Special’ in Europa: la Roma vince contro la Real Sociedad

SportFair

Mourinho si conferma una garanzia nelle competizioni europee, la Roma è una grande protagonista in Europa League e si avvicina sempre di più anche ai quarti di finale. La stagione della Roma è di alto livello, in Serie A occupa la quarta posizione e anche il secondo posto è vicinissimo.

L’obiettivo minimo è conquistare il pass per la prossima Champions League e continuare a programmare il futuro. Partita deludente degli spagnoli, in grado di affacciarsi nella metà campo avversaria solo in poche occasioni.

La partita

La Roma si schiera con la coppia formata da Dybala e Abraham, gli ospiti rispondono con Sorloth e Kubo. Nella prima occasione i giallorossi sbloccano subito il risultato: grandissima azione dei padroni di casa, bella giocata di Abraham e El Shaarawy non può sbagliare. La reazione degli spagnoli, prima il palo con Kubo e poi con un rischio di Smalling.

Nel secondo tempo brutto colpo per Pellegrini, in campo anche Belotti per Abraham. Grande azione del ‘Gallo’, il tiro scheggia il palo. L’occasione più importante degli ospiti si registra all’82’, Merino sbaglia incredibilmente. All’87’ angolo perfetto di Dybala e Kumbulla di testa sigla il definitivo 2-0. La Roma vicina alla qualificazione ai quarti di Europa League.