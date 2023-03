Roma-Juve, Kean espulso dopo 40 secondi: reazione folle, decisivo un… destro di Mancini | VIDEO

SportFair

E’ della Roma lo scontro Champions League della 25esima giornata del campionato di Serie A, brutto stop della Juventus. La sfida è stata decisa da un destro di Mancini, nel finale espulsione folle di Kean. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio, la coreografia dei tifosi di casa è stata mozzafiato e in panchina è andato in scena l’abbraccio tra i due allenatori Mourinho e Allegri.

Un episodio ha deciso il match, un destro di Mancini che ha superato Szczesny. La Roma aggancia il Milan a 47 punti dopo il ko dei rossoneri contro la Fiorentina, i giallorossi si portano al quarto posto e sono sempre più candidati alla qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri fermi a 35, la corsa al quarto posto è sempre più difficile.

La partita

Mourinho si affida a Wijnaldum e Pellegrini alle spalle dell’ex Dybala, la Juventus risponde con Di Maria alle spalle di Vlahovic. Brutta partita del centravanti bianconero, il serbo non è stato mai pericoloso. L’argentino ha provato a dare la scossa, ma senza fortuna.

Nel primo tempo la partita è noiosa, si registra solo una grande occasione nel finale: colpo di testa di Rabiot, il palo salva i giallorossi. La gara si sblocca al 53′, tiro ad incrociare del difensore giallorosso Mancini e vantaggio dei padroni di casa. Punizione di Cuadrado, un altro palo dei bianconeri.

Di Maria prova a pareggiare i conti, Rui Patricio è bravo a respingere. All’82’ la Roma rischia l’autogol, deviazione di Mancini e un altro palo, il terzo per la Juventus. Nel finale il risultato non cambia, Mourinho supera Allegri 1-0. Espulso Kean per fallo di reazione su Mancini, la partita dell’attaccante è durata appena 40 secondi.