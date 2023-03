Il cancro è un vecchio ricordo: il ritorno in campo di David Brooks è da brividi

Scene commoventi e da brividi durante Aston Villa-Bournemouth. I padroni di casa hanno incassato una brutta sconfitta per 3-0, ma la partita è stata magica, segnata da un episodio da brividi.

David Brooks è tornato in campo dopo aver battuto il cancro. Il calciatore aveva annunciato ad ottbre 2021 di soffrire di un linfoma di Hodgkin al secondo stadio e lo scorso maggio aveva raccontato di aver sconfitto la malattia e adesso, finalmente, il giorno più speciale.

David Brooks ètornato in campo: ha fatto il suo ingresso al 79′ e tutto lo stadio ha applaudito per lui, regalando così un momento unico, da brividi.

This has made my day. Welcome back David brooks ❤️🍒#afcb pic.twitter.com/FLHPX9iKWM

— Liam ⚫️⚪️ (@lblackburn_18) March 19, 2023