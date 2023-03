Formula 1, terminate le prime libere in Bahrain: Perez in vetta, Sainz ultimo

SportFair

L’attesa è finalmente terminata! La stagione 2023 di Formula 1 è ufficialmente iniziata: i piloti sono scesi in pista in Bahrain per la prima sessione di prove libere.

Il weekend di gara inizia bene per la Red Bull, che termina le FP1 con Perez al comando. Come previsto da molti nel paddock, l’Aston Martin è tra i migliori, con un fantastico Fernando Alonso secondo. Terzo tempo per il campione del mondo Max Verstappen, che si lascia alle spalle Norris e Leclerc, miglior ferrarista.

Più lontana invece la Mercedes, con Hamilton e Russell rispettivamente decimo e undicesimo. Solo 20° invece Carlos Sainz, giratosi a metà sessione e costretto a tornare ai box per aver rovinato le gomme.