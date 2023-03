Red Bull on fire, doppietta anche Jeddah! Alonso penalizzato, terzo Russell

SportFair

Spettacolo a Jeddah, nel secondo round della stagione 2023 di Formula 1. La Red Bull si è confermata una potenza stratosferica, di un altro pianeta, come tutti la stanno definendo ormai da settimane.

Il team di Milton Keynes ha chiuso il GP dell’Arabia Saudita con una nuova doppietta, la seconda consecutiva dopo quella del Bahrain, questa volta, però, a ruoli invertiti. Se nel primo round stagionale ha vinto il campione del mondo Max Verstappen, oggi a Jeddah a trionfare è stato il suo compagno di squadra Sergio Perez.

Il messicano della Red Bull sale dunque sul gradino più alto del podio, conquistando la quinta vittoria in carriera, davanti a Verstappen, autore di una splendida rimonta, dal 15° posto dopo un problema meccanico avuto ieri in qualifica.

Fernando Alonso è stato ancora una volta protagonista in pista: lo spagnolo ha tagliato al terzo posto il traguardo, ma dopo i festeggiamenti ha dovuto cedere il suo premio a George Russell. Alonso è stato penalizzato per non aver scontato in modo corretto la penalità inflitta ad inizio gara per posizione irregolare in griglia.

Russell dunque si prende il terzo posto, lasciandosi alle spalle Alonso e Hamilton. Dietro al britannico della Mercedes invece le Ferrari di Sainz e Leclerc, sesto e settimo. Il team di Maranello non è riuscito a brillare in pista oggi, con una strategia buona rovinata dalla safety car.

Ottavo posto per Ocon, seguito dal compagno di squadra Gasly, mentre Magnussen chiude la top 10.

Le parole dei top-3

Perez: “è stata molto più dura di quanto mi aspettassi, abbiamo fatto un buon lavoro ma la safety car sembrava volerci togliere la vittoria, ma questa volta non è stato così. Il team ha fatto un lavoro fantastico, abbiamo avuto diversi problemi meccanici, ma sono riusciti a risolverli. Continueremo a spingere e la cosa più importante è che oggi eravamo la macchina più veloce e sono molto contento di questo. Dobbiamo ancora lavorare sulla partenza per migliorare per il futuro“.

Verstappen: “non è stato tanto semplice rimontare, nel primo settore cercavo di guidare bene, ma quando sono riuscito a superare tutti abbiamo preso il nostro ritmo e sono contento di essere sul podio. Solo alla fine abbiamo avuto qualche problema, non avevamo la possibilità di riprendere Sergio e abbiamo deciso di mollare, ma è stata comunque una bella rimonta. Ho dato tutto all’ultimo giro e ha funzionato”.

Alonso: “che inizio di stagione! Probabilmente impensabile un mese fa, quando abbiamo lanciato la macchina nuova, ma questi ragazzi hanno davvero fatto qualcosa di fantastico. Devo rivedere, ho fatto un errore e ho avuto una penalità di 5 secondi. Questo GP è stato duro, ma questi ragazzi mi danno davvero l’energia e ho spinto dall’inizio alla fine, ma la Red Bull era fuori portata, il resto però era dietro di noi, quindi sono contento”.