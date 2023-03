Mancini ha trovato il bomber: Retegui in gol anche contro Malta, l’Italia non sbaglia

SportFair

Primi tre punti per l’Italia alle qualificazioni a EURO2024, il Ct Roberto Mancini può sicuramente salvare il risultato e le prestazioni dell’attaccante Mateo Retegui. Gli azzurri sono riusciti a riscattare la sconfitta all’esordio contro l’Inghilterra, nel secondo match del girone è arrivata la vittoria contro Malta. La prestazione dell’Italia non è stata entusiasmante, soprattutto nei primi minuti.

Gli azzurri hanno affrontato un avversario nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, la squadra di Mancini è riuscita a tenere il pallino del gioco ma senza garantire una continuità in zona offensiva. Infortunio nel primo tempo per Gnonto, mentre la nota positiva è ancora Mateo Retegui. L’attaccante del Tigre si conferma un ottimo goleador, proprio quello che mancava alla Nazionale italiana.

La cronaca

Tanti cambi per Roberto Mancini. In difesa spazio a Scalvini, Romagnoli ed Emerson, a centrocampo Tonali, Cristante e Pessina, in attacco Politano, Retegui e Gnonto. La prima occasione è per Malta, grande parata di Donnarumma sul tiro a botta sicura di Satariano. L’Italia risponde con Romagnoli, al 15′ gli azzurri passano: calcio d’angolo e di testa Retegui firma il vantaggio.

Infortunio per Gnonto, al suo posto entra Grifo. Al 27′ arriva il raddoppio dell’Italia, non sbaglia Pessina. E’ Grifo a sfiorare il tris, si va all’intervallo sullo 0-2. Nella ripresa l’Italia controlla, prima una grande rovesciata di Scamacca, poi altre occasioni per gli azzurri. Finisce 0-2, primi tre punti nel girone per Mancini. Nel prossimo match sfida alla Macedonia del Nord.