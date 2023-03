Psg, è polveriera: Leo Messi ‘scappa’ dall’allenamento

SportFair

La situazione in casa Psg è sempre più delicata, il rapporto nello spogliatoio è ai minini storici e l’ultimo gesto di Leo Messi non è passato inosservato. La ‘Pulce’, reduce da un rendimento di altissimo livello con la maglia dell’Argentina, non è stato in grado di trascinare la squadra in Champions League. Il club francese è stato eliminato dal Bayern Monaco, agli ottavi di finale della competizione.

In campionato il distacco è importante, il Psg guida la classifica di Ligue 1 con 10 punti di vantaggio sul Marsiglia. La squadra di Galtier è fortissima, formata da calciatori di livello superiore. La stagione in corso è stata condizionata dai problemi nello spogliatoio.

Messi lascia l’allenamento

L’ultima sessione di allenamento del Psg è salita alla ribalta per la lite tra Leo Messi e l’allenatore Galtier. L’argentino ha deciso di lasciare la sessione anticipatamente e, come riporta Rmc Sport, non ci sarebbero problematiche fisiche.

Leo Messi non avrebbe gradito alcune indicazioni tattiche di Galtier, soprattutto le esercitazioni in fase difensiva. Il padre dell’attaccante ha smentito: “tutto falso, dove sono le prove?”.

L’addio di Messi al termine della stagione è sempre più probabile, l’attaccante argentino è finito nel mirino dell’Al Hilal e potrebbe tornare d’attualità il grande duello con Cristiano Ronaldo, attualmente all’Al Nassr.