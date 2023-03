Debora Peixotois, la guardalinee popolare su OnlyFans: “ho rifiutato una richiesta indecente”

SportFair

Non solo Wags e calciatrici, nel mondo del calcio ci sono anche arbitri e guardalinee sexy. Oggi parliamo di Debora Peixotoi, una modella di OnlyFans che si è recentemente iscritta alla scuola per arbitri della Federcalcio di Minas Gerais, Brasile, dove presto inizierà ad allenarsi.

La ragazza punta a diventare un arbitro a tempo pieno e sogna di poter un giorno lavorare ai Mondiali di calcio e per questo è determinata a non lasciarsi distrarre da niente e da nessuno.

In attesa di riuscire a lavorare seriamente come arbitro, Debora porta a casa un bel po’ di soldini grazie al suo profilo Instagram, anche se non sempre è disposta ad accettare le richieste dei fan.

La richiesta rifiutata

La brasiliana ha recentemente rivelato la peggiore richiesta che ha ricevuto in un’intervista con Splash. “Non ho accettato di fare cose insolite. Uno di loro sta inviando un video che urina o cose del genere. Lo vedo come sporco, per me non funziona. Uno degli abbonati ha offerto 1.500 sterline e mi ha chiesto se avrei venduto un paio di mutandine con le mie feci. Pensavo che non ci fosse una persona al mondo a cui piacesse”, ha ammesso Debora.

“Il mio sogno più grande è arbitrare i principali classici del paese, e chissà, forse un giorno potrò giocare in una Coppa del Mondo, sarebbe perfetto. Ho ricevuto molto sostegno dalla mia famiglia e dai fan. Se non mi avessero incoraggiato, non credo che avrei iniziato questa nuova fase della mia vita“, ha concluso.