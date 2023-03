Alex Marquez davanti a tutti nelle prime libere del 2023: i tempi di Portimao

SportFair

L’attesa è terminata! Dopo la pausa invernale i piloti della MotoGP sono tornati in pista per il primo weekend di gara della stagione. I campioni delle due ruote sono scesi in pista sul circuito di Portimao per la prima sessione di prove libere del GP del Portogallo.

Al termine delle FP1 è Alex Marquez il più veloce, col tempo di 1.38.782. Lo spagnolo, in sella alla Ducati del team Gresini, precede il connazionale Mir, con Honda e Luca Marini. Quarto tempo per Bezzecchi, davanti a Zarco e Vinales, mentre Quartararo è ottavo davanti al campione del mondo Pecco Bagnaia e a Marc Marquez, che chiude la top 10.

Solo quindicesimo invece Enea Bastianini, al debutto col team ufficiale Ducati.