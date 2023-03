Come sta Pol Espargaro? L’ultimo bollettino dopo il grave incidente

SportFair

E’ quasi tutto pronto per la prima sprint race in MotoGP, è altissima l’attesa per l’esordio della stagione. La pole position è stata conquistata da Marc Marquez, subito dietro Bagnaia. Il pilota italiano è il favorito alla vittoria finale, non sono comunque da escludere sorprese con tre-quattro piloti in corsa per la vittoria finale.

Non potrà prendere parte alla gara Pol Espargaro, vittima di un grave incidente durante le prove libere. L’ultimo aggiornamento è arrivato da Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale: “Pol Espargaro ha riportato un serio trauma spinale e una contusione ai polmoni che dovremo monitorare da vicino. È cosciente, vigile e risponde bene. È leggermente sedato considerando che gli abbiamo somministrato alcuni antidolorifici. Muove alla perfezione i piedi, le gambe e le braccia e quindi non c’è motivo di temere alcuna permanente lesione spinale”. Si preannuncia uno stop lungo.