Plusvalenze e stipendi, -5 e nuova maxi penalizzazione alla Juve: la classifica

E’ pronto ad aprirsi un mese decisivo sul futuro della Juventus, il riferimento è ovviamente all’inchiesta Prisma, ovvero allo scandalo delle plusvalenze fittizie e alla manovra stipendi. Come ribadito ormai da tempo, il club bianconero rischia la retrocessione nel campionato di Serie B. Le accuse nei confronti del club bianconero sono molto gravi, dalle plusvalenze fittizie alla manovra stipendi. Ma andiamo con ordine.

La Juventus è stata penalizzata con 15 punti già scontati in stagione in riferimento alle plusvalenze fittizie. L’accusa nei confronti del club è stata quella di aver concluso con squadre in Italia e all’estero accordi di calciomercato sovrastimando il valore dei calciatori con l’intenzione di sistemare il bilancio. In riferimento alla manovra stipendi l’accusa è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato degli stipendi nei primi mesi della pandemia da Covid. I giocatori avrebbero rinunciato ad una mensilità e non a quattro come comunicato ufficialmente dal club bianconero. La mossa avrebbe portato benefici al bilancio.

La situazione delle altre squadre

Una mossa, molto discutibile, è stata quella di posticipare alla prossima stagione la vicenda delle ‘partnership sospette’ con le società considerate legate da rapporti di amicizia con la Juventus. E’ il caso di Atalanta, Udinese, Sassuolo, Bologna, Cagliari e Sampdoria. Le sanzioni dovrebbero arrivare dalla prossima stagione (non sono comunque da escludere colpi di scena).

L’ultima notizia riguarda l’indagine della Procura di Roma sullo scambio Pellegrini-Spinazzola. Un affare che ha permesso di registrare delle plusvalenze nei rispettivi bilanci. I giallorossi potrebbero rischiare sanzioni, ma anche in questo caso dalla prossima stagione.

La situazione della Juventus

L’unica squadra destinata ad essere penalizzata nella stagione in corso è la Juventus. Partiamo dalle plusvalenze. I bianconeri sono stati già puniti con 15 punti di penalizzazione, la dirigenza ha già presentato ricorso con l’obiettivo di individuare qualche vizio di forma per annullare il processo. Le prime carte Covisoc non hanno dato gli effetti sperati e non sembrano in grado di salvare la Juventus. Il club bianconero, dunque, potrebbe decidere di patteggiare sul -15. La penalizzazione può essere diminuita fino ad un terzo, ovvero fino a 5 punti. La squadra di Allegri potrebbe ritrovarsi, dunque, con 10 punti in più in classifica.

La nuova classifica con il patteggiamento della Juventus

NAPOLI 71

LAZIO 52

JUVENTUS 51 -5 PER LE PLUSVALENZE

INTER 50

MILAN 48

ROMA 47

ATALANTA 45

UDINESE 38

FIORENTINA 37

BOLOGNA 37

TORINO 37

SASSUOLO 36

MONZA 34

EMPOLI 28

LECCE 27

SALERNITANA 27

SPEZIA 24

VERONA 19

SAMPDORIA 15

CREMONESE 13

Manovra stipendi, la maxi penalizzazione alla Juventus

La Juventus torna dunque in lotta per la qualificazione in Champions League? No. E’ infatti in arrivo una maxi penalizzazione sulla manovra stipendi, da scontare nella stagione in corso. La notizia di oggi sui principali quotidiani riguarda la mancata squalifica nei confronti dei calciatori (1 o 2 mesi di stop) in relazione alla firma delle scritture private per il pagamento posticipato degli stipendi. I calciatori hanno però firmato consapevolmente e la squalifica di 1 o 2 mesi è ancora possibile.

Quanto rischia la Juventus sulla manovra stipendi? Tra 30 e 40 punti di penalizzazione più una multa milionaria. La questione degli stipendi era stata subito considerata la più pericolosa in casa Juve e in grado di mettere a rischio la permanenza in Serie A dei bianconeri. Sarà proprio così dopo la sentenza prevista entro la conclusione del campionato. La squadra di Allegri, con ogni probabilità, avrà bisogno di un finale di stagione eccezionale per evitare la retrocessione.

La Juventus con -30 dalla manovra stipendi: la classifica

NAPOLI 71

LAZIO 52

INTER 50

MILAN 48

ROMA 47

ATALANTA 45

UDINESE 38

FIORENTINA 37

BOLOGNA 37

TORINO 37

SASSUOLO 36

MONZA 34

EMPOLI 28

LECCE 27

SALERNITANA 27

SPEZIA 24

JUVENTUS 21

VERONA 19

SAMPDORIA 15

CREMONESE 13

La Juventus con -40 dalla manovra stipendi: la classifica

NAPOLI 71

LAZIO 52

INTER 50

MILAN 48

ROMA 47

ATALANTA 45

UDINESE 38

FIORENTINA 37

BOLOGNA 37

TORINO 37

SASSUOLO 36

MONZA 34

EMPOLI 28

LECCE 27

SALERNITANA 27

SPEZIA 24

VERONA 19

JUVENTUS 11

SAMPDORIA 15

CREMONESE 13

Con 40 punti di penalizzazione la Juventus sarebbe al terzultimo posto, a -8 dalla zona salvezza occupata dal Verona. Proprio il match della prossima giornata tra Juventus e Verona potrebbe rivelarsi decisivo per la lotta retrocessione. Ricordiamo che la sanzione dovrà essere afflittiva, quindi provocare un danno in classifica. Nella situazione attuale sarebbe più di 40 punti che 30.