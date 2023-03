Plusvalenze in Serie A, si salva anche la terzultima in classifica!

SportFair

E’ appena iniziato un mese fondamentale per le squadre del campionato di Serie A e B, il riferimento non è solo alle prossime partite ma soprattutto all’inchiesta sullo scandalo delle plusvalenze fittizie e alla manovra stipendi. La prima sentenza è stata durissima nei confronti della Juventus, punita con 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso.

L’accusa al club è stata quella di aver sovrastimato il valore economico dei calciatori durante le trattative di calciomercato in Italia e all’estero, con l’obiettivo di sistemare il bilancio. La Juventus ha presentato ricorso ed entro le prossime due o tre settimane arriverà il responso ufficiale, ribaltare la sentenza si preannuncia una vera e propria impresa.

Poi sarà il turno della seconda inchiesta, quella del secondo filone delle plusvalenze e quella della manovra stipendi. L’appuntamento è fissato al 27 marzo. Nel mirino è finito anche il pagamento degli stipendi nei primi mesi della pandemia.

I calciatori avrebbero rinunciato solo ad una mensilità e non a quattro come comunicato ufficialmente dalla dirigenza. La mossa è stata decisiva per questioni di bilancio. Nella bufera sono finite anche altre squadre del campionato di Serie A, considerate legate di parnership opaca con il club bianconero. E’ salvo l’Empoli, non sono stati riscontrati nuovi elementi. Nei guai Atalanta, Sassuolo, Bologna, Udinese, Sampdoria e Cagliari. Le classifiche di Serie A e Serie B rischiano di essere ribaltate.

Le anticipazioni

Si avvicina la data decisiva per le squadre di Serie A e B, le anticipazioni sono state svelate dal giornalista Paolo Ziliani, attraverso alcuni tweet pubblicati sui social. “Dunque, aggiornamento: le 14 mila pagine del dossier Prisma diventano 15 mila (avete letto bene: quindicimila). Con altri documenti probatori tra cui le confessioni (una di 8 ore) di membri del Cda dimissionari o di revisori che si dicono ingannati da Agnelli & company. Amen”.

“A proposito dell’invio della carte Prisma alle procure di 6 città sedi dei “club amici” della Juventus (le succursali): io da almeno 3-4 anni denunciavo sul ‘Fatto’ le stesse opache operazioni oggi smascherate dagli inquirenti. Stessi club, stessi nomi. Nelle nuove mille pagine depositate dai PM di Torino c’è anche la deposizione resa da Lombardo, l’ex segretario generale della Juventus, oggi alla Roma, che non esitò ad accusare Agnelli e Paratici ai tempi del caso Suarez. Lo mandarono via. Era l’addetto ai contratti…”.

“Della Juventus non mi sorprende più nulla, ma il rinnovo voluto da Allegri di Alex Sandro che guadagna 6 milioni netti (11 lordi), che scatta in automatico alla 40^ presenza (oggi è a 27) per una Juve 2023-24 che se tutto andrà bene giocherà in B, mi sembra incredibile”.

Sul ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del Coni: “il capolavoro del ricorso Juventus contro la sentenza del -15 è quando dicono di non aver rispettato il principio contabile IAS 38 p. 45 (che impedisce plusvalenze per scambio di beni immateriali) perchè all’epoca non applicato. Sono quotati in borsa”.

La situazione della Juventus è diventata ancora più complicata dopo le rivelazioni di Daniela Marilungo, membro indipendente del cda bianconero. Sull’argomento si è sbilanciato proprio Ziliani: “la terzultima in serie A quest’anno si salva”, la certezza del giornalista.

L’attuale classifica in Serie A

NAPOLI 65

INTER 47

MILAN 47

LAZIO 45

ROMA 44

ATALANTA 41

JUVENTUS 35

BOLOGNA 35

TORINO 31

UDINESE 31

MONZA 29

FIORENTINA 28

EMPOLI 28

SASSUOLO 27

LECCE 27

SALERNITANA 24

SPEZIA 20

VERONA 17

CREMONESE 12

SAMPDORIA 11

La corsa salvezza si preannuncia, dunque, sempre più scoppiettante. Secondo le rivelazioni di Ziliani anche il Verona sarebbe attualmente salvo, ma anche Cremonese e Sampdoria non sono così lontane. Il club blucerchiato, però, potrebbe essere penalizzato in relazione al secondo filone delle plusvalenze. Considerando che la sanzione dovrà essere afflittiva anche Sassuolo, Bologna e Udinese rischiano di finire nella zone rossa, l’Atalanta potrebbe uscire dalla zona Europa.