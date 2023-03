Plusvalenze, l’amico di Allegri svela la pesante sentenza contro la Juve

SportFair

E’ sempre più calda l’inchiesta sulla Juventus, in relazione allo scandalo delle plusvalenze fittizie e dalla manovra stipendi. La situazione del club bianconero è sempre più delicata, il rischio concreto è quello della retrocessione nel campionato di Serie B. La squadra è stata punita con 15 punti di penalizzazione già scontati nella stagione in corso. L’accusa è quella di aver concluso trattative di mercato con club in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio.

La dirigenza ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, l’unica speranza del club bianconero è quello di individuare un vizio di forma per annullare il processo. Il Collegio di Garanzia non potrà, infatti, modificare la sentenza con l’aumento o la riduzione dei punti di penalizzazione. La Juventus ha puntato tutto sulle due carte Covisoc ma non sono arrivati i frutti sperati e, al momento, è più probabile la conferma dei 15 punti di penalizzazione.

La seconda inchiesta

Poi sarà il turno della seconda inchiesta, dal 27 marzo, sul secondo filone delle plusvalenze e sulla manovra stipendi. Nel primo caso sono finite nel mirino altre trattative di mercato con altri club in Italia, a serio rischio penalizzazione: Atalanta, Sassuolo, Udinese, Sampdoria, Bologna e Cagliari.

Sulla manovra stipendi la Juventus è accusata di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato degli stipendi. I giocatori avrebbero rinunciato solo alla prima mensilità post-Covid e non a quattro come comunicato ufficialmente dal club bianconero. Anche i calciatori coinvolti rischiano da uno a due mesi di squalifica.

Come ribadito da tempo su queste pagine, la Juventus rischia seriamente almeno la retrocessione in Serie B. La conferma è arrivata anche da un caro amico di Massimiliano Allegri, l’ex allenatore Giovanni Galeone: “la seconda inchiesta della Juventus è pesantissima. Ritengo che i bianconeri rischino concretamente la Serie B”, sono state le parole preoccupanti riportate dal napoletano ai microfoni di Radio Kiss Kiss.