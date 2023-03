Pessime notizie in Ducati: Bastianini ko nella Sprint Race, c’è una frattura

SportFair

E’ andata in scena la prima Sprint Race della storia di MotoGP. Sul circuito di Portimao ha trionfato un fantastico Pecco Bagnaia, seguito sul traguardo da Jorge Martin e Marc Marquez.

La Ducati sorride a metà: durante la Sprint Race di oggi del GP del Portogallo Enea Bastianini è stato protagonista di una brutta caduta dopo un contatto con Luca Marini a seguito della quale è stato trasportato al Centro Medico.

L’esito degli esami non fa ben sperare: c’è infatti una frattura alla scapola che necessita ulteriori accertamenti.

Le condizioni di Bastianini

“I raggi hanno evidenziato una frattura alla scapola destra, viene portato all’ospedale di portimao per ulteriori accertamenti, per valutare se frattura composta o scomposta, in caso di frattura scomposta il Dottor Charte dovrà operare. Domani non potrà gareggiare, temo che non ce la farà nemmeno in Argentina, ma lo sapreso solo dopo esami approfonditi”, ha fatto sapere Davide Tardozzi ai microfoni Sky.