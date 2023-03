Che ci fanno capre e pecore sul pavè della Parigi-Roubaix?

SportFair

Manca meno di un mese alla Parigi-Roubaix e in Francia già si prepara il percorso per l’Inferno del Nord, la Classica francese più amata e dura.

Quest’anno si terrà il 9 aprile e dall’organizzazione stanno iniziando a lavorare per rendere il percorso nelle migliori condizioni. Dei 256 chilometri, 54 saranno pavé, e uno dei tratti più illustri è la Trouée d’Arenberg (2.300 metri). L’erba che di solito spunta tra le rocce viene rimossa in questi giorni da alcuni addetti ai lavori… insoliti: capre e pecore.

Sul profilo Twitter della Parigi-Roubaix sono apparse delle immagini speciali che mostrano una quarantina di animali al pascolo, per ripulire la strada. “Poiché la Parigi-Roubaix non sarà mai Wimbledon, le capre hanno pulito le buche dell’Arenberg per un mese“, ha detto Thierry Gouvenou, ex ciclista francese e parte fondamentale nella progettazione dei percorsi di gara ASO, che comprende anche il Giro di Francia.