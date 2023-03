Paura agli Europei di atletica: Llopis portato via in barella | FOTO e VIDEO

Momenti di grande paura durante i campionati Europei di atletica: lo spagnolo Enrique Llopis è stato costretto ad uscire dalla pista in barella, dopo essere caduto in gara e aver sbattuto la testa nella finale dei 60 metri ostacoli. Il grave episodio si è verificato all’Atakoy Arena di Istanbul.

Lo spagnolo ha sbagliato nell’ultimo ostacolo, è caduto pericolosamente a terra. L’impatto con la testa è stato violentissimo, gli altri atleti hanno concluso la gara mentre lo spagnolo è rimasto immobile a terra. E’ stato subito soccorso dai medici, circondato e coperto con una coperta.

I primi momenti sono stati di terrore, poi Llopis ha lasciato la struttura in barella e uno dei medici ha rassicurato tutti alzando il pollice.

Switzerland is coming through with some Sprinters here at #Istanbul2023.

Jason Joseph looking strong over the final 3 hurdles with a 7.41 clocking.

Prayers up for Enrique Llopis.

That fall looked severe. pic.twitter.com/3Mn7cKxmvf

— Unconventional Voices of Track & Field (@VoicesofTnF) March 5, 2023