Pau Gasol, oggi i Lakers ritirano il suo n°16: “Kobe sarà lì con me”

Oggi, 7 marzo 2023, verrà ritirato il numero 16 di Pau Gasol. Il 42enne di Sant Boi, il 16 con cui lo spagnolo ha vinto due volte l’anello NBA con i Los Angeles Lakers, salirà sul tetto della Crypto.com Arena.

La maglia di Pau, la 16, sarà da stasera accanto alla 32 di Magic Johnson, alla 33 di Kareem Abdul-Jabbar , alla 8 e alla 24 di Kobe Bryant, alla 44 di Jerry West, alla 13 di Wilt Chamberlain, alla 34 di Shaquille O’Neal.

Pau Gasol diventa il dodicesimo giocatore a cui la maglia è stata ritirata dai Lakers: la cerimonia avverrà durante la pausa della partita contro i Memphis Grizzlies, la franchigia con cui sbarcò in NBA nel 2001.

Pau Gasol, in pensione dal 2021, quando ha chiuso il cerchio con lo scudetto vinto con il Barça prima di giocare ai Giochi di Tokyo, sarà protagonista questa sera in campo e le emozioni sono assicurate.

Alla vigilia della cerimonia non poteva mancare un omaggio a Kobe Bryant, amico fraterno di Pau Gasol: “sarà strettamente legato, molto presente. Per me, oltre a tutte quelle altre grandi leggende dei Lakers, il fatto che il mio numero 16 si unisca al numero 8 e 24 di Kobe è un segno che il nostro legame è molto grande. E poterlo condividere con la tua famiglia sarà molto speciale“.