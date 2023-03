Problemi per Verstappen a Jeddah: il commento del campione del mondo

SportFair

Sono andate in scena oggi le qualifiche del GP dell’Arabia Saudita e le sorprese non sono mancate. Sergio Perez ha conquistato la pole position oggi a Jeddah, mentre il suo compagno di squadra ha avuto dei problemi per i quali non è riuscito ad accedere al Q3.

Un problema meccanico ha costretto il campione del mondo al ritiro dalle qualifche e al termine della giornata in pista ha così commentato quanto accaduto.

Le parole di Verstappen

“Se sono rilassato? Beh, io non posso fare di più. Ora guardiamo al Gran Premio e cerchiamo di prendere qualche buon punto. Una vittoria sarà difficile, ma non ci arrendiamo mai. Cosa posso fare in gara? Abbiamo una buona macchina, è veloce, senza dubbio voglio la top-10 ma non so quanto in alto riuscirò ad arrivare. Sarà fondamentale avere un primo giro pulito e poi da lì vedrò cosa riuscirò a fare“, ha dichiarato Verstappen.