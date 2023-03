La 33ª vittoria di Alonso e i malesseri di Jeddah, Verstappen: “sembrava mi mancasse un polmone”

SportFair

A Melbourne è tutto pronto per il terzo round della stagione 2023 di Formula 1. Alla vigilia del GP d’Australia, dove finora Max Verstappen non è riuscito a brillare, il campione del mondo ha parlato dei suoi problemi di salute accusati prima del GP d’Arabia Saudita, che hanno influito anche sulla sua prestazione in pista.

“La settimana prima del Gran Premio sono stato davvero male, riuscivo a malapena a camminare e sembrava che mi mancasse un polmone. Poi le condizioni sono migliorate e quando sono arrivato a Jeddah mi sentivo bene, ho pensato che fosse tutto a posto. Ma quando sono salito in macchina in FP1 dopo un giro lanciato mi sono reso conto di aver bisogno di due giri ad andatura ridotta per riprendere a respirare normalmente. E così è stato nel resto del fine settimana, ed è stata la prima volta in cui mi sono ritrovato in un weekend di gara limitato dalle condizioni fisiche, è frustrante quando sei in macchina. Ora credo che tutto sia a posto, ma purtroppo sono cose che succedono, ti prendi un virus e corri questi rischi, ma sono ottimista su questo weekend”, ha spiegato il due volte campione de mondo.

Alla vigilia del round australiano Verstappen ha poi parlato dell’ottimo inizio di stagione di Fernando Alonso con Aston Martin, ammettendo di voler vedere il suo collega spagnolo vincere ancora e raggiungere il 33° successo: “Fernando avrebbe dovuto vincere molte più gare di quante ne abbia vinte, penso che meriti molto più di quanto ha ottenuto e… sì, sarei abbastanza felice di vederlo vincere la sua gara numero 33, e in un certo senso mi piacerebbe vederlo vincere anche di più“.