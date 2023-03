GP Bahrain, Leclerc ammette: “ai test non abbiamo mostrato tutto, ma…”

SportFair

Dopo tre lunghi mesi di attesa finalmente si torna in azione! I piloti della Formual 1 sono pronti per il primo grande appuntamento della stagione, il GP del Bahrain, che si disputerà domenica sul circuito di Sakhir.

Come da tradizione, dunque, oggi i campioni delle quattro ruote hanno parlato con la stampa nella conferenza stampa del giovedì, tra sensazioni e obiettivi.

Presente al fianco del campione del campione del mondo Max Verstappen anche Charles Leclerc.

Le parole di Charles Leclerc

“Ferrari può migliorare? L’obiettivo è sicuramente quello. Loro sono partiti molto forte, la Red Bull e Max hanno svolto degli ottimi test, in quanto tali è difficile quantificare quanto sono davanti, però sembrano un pochino davanti rispetto a noi, quindi abbiamo del lavoro da fare, però è soltanto l’inizio, l’obiettivo è migliorare di una posizione rispetto all’anno scorso”, ha dichiarato il monegasco della Ferrari.

“Non intendo dire quanto abbiamo mostrato del nostro potenziale nei test, non abbiamo mostrato tutto, ma neanche la Red Bull ha mostrato tutto, credo che nessuno abbia dato fondo al proprio potenziale. Lo vedremo in Qualifica. È difficile sapere esattamente a che livello siamo, però il quadro globale mi dice che siamo un pochino dietro”, ha aggiunto Leclerc.

“Vincere la prima gara come abbiamo visto non è tutto, gli sviluppi nel corso della stagione sono altrettanto importanti, anzi, più importanti. Ad ogni modo penso che siano stati dei test molto positivi perché abbiamo percorso molti giri, non abbiamo avuto problemi di affidabilità e abbiamo svolto tutti i test che volevamo svolgere. Tutte le verifiche che c’erano da svolgere sulla vettura sono state fatte, quindi sono stati test positivi, però per capire esattamente il nostro livello rispetto a quello degli altri dobbiamo aspettare”, ha concluso il ferrarista.