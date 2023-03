Leclerc, le prove in Bahrain e l’Aston Martin: “credo che non sarà così veloce in qualifica”

SportFair

Lo spettacolo della Formula 1 è iniziato! Ieri sul circuito di Sakhir si sono disputate le prime due sessoni di prove libere del GP del Bahrain con l’Aston Martin che è riuscita a brillare in pista con un ottimo Aston Martin, primo nelle FP2.

Se in molti sono certi che l’Aston Martin sarà competitiva e lotterà in qualifica e in gara, c’è chi invece mostra un po’ di scetticismo. Stiamo parlando di Charles Leclerc, che dopo le prove libere ha rilasciato un suo commento proprio sul team avversario.

Le parole di Charles Leclerc

“Credo che la Aston Martin non sarà così veloce sabato in Qualifica, aspettiamo e vediamo. Non so ovviamente se sarà così, è soltanto quello che penso”, ha affermato il monegasco della Ferrari.

Non è mancato poi un commento sul venerdì di prove: “il mio venerdì è stato molto meglio dei test, che sono stati inconsistenti. Sono contento di quello che ho fatto oggi e di come ho guidato. Quello che pensavamo è stato confermato: Red Bull sembra abbastanza più veloce. Aston Martin sembra competitiva. Noi speriamo di recuperare un po’ di performance stasera con gli ingegneri e di lottare domani. È ancora presto, domani vedremo se quello che penso verrà confermato. Ho buone sensazioni per domani. Certamente è presto per sapere ciò che sarà il week-end, tuttavia per la pole serve una grande performance. Non sappiamo come stanno girando gli altri. Noi abbiamo margine, vediamo quello che hanno gli altri: non penso che avremo la performance per fare la pole, potremo però stare nel gruppo. Sembra più difficile rispetto all’anno scorso, ma siamo qui e cercheremo di sfruttare tutte le opportunità”, ha aggiunto ai microfoni Sky.

“Le nostre prove libere sono andate secondo programma. Abbiamo completato un buon numero di giri e mi sento sempre più a mio agio in macchina. È ancora difficile dire quali siano i veri valori in campo, anche perché mi sembra di capire che oggi le squadre abbiano attuato piani di lavoro piuttosto diversi fra loro. Noi restiamo concentrati su noi stessi, decisi a spingere nella giusta direzione”, ha concluso Leclerc.