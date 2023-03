Leclerc si lascia il Bahrain alle spalle! E su uno scambio con Hamilton…

SportFair

Il weekend di gara dell’Arabia Saudita è iniziato. I piloti della Formula 1 hanno incotrato oggi la stampa a Jeddah raccontando le sensazioni con le quali si avvicinano al secondo round della stagione 2023.

Impossibile non parlare di Charles Leclerc, che dopo il ritiro in Bahrain si ritrova ad affrontare un nuovo weekend di gara in salita a causa di una penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione della centralina, la terza di questa stagione.

Il monegasco della Ferrari si è detto motivato e concentrato sul futuro e ha anche smentito le recenti voci di uno scambio tra lui e Hamilton.

Le parole di Leclerc

“Non è bello avere una penalità già alla seconda gara, ma è così, abbiamo avuto questi problemi in Bahrain che sono stati capiti e noi adesso dobbiamo guardare avanti, partendo da questo weekend. Avrò 10 posizioni di penalità, sarà un weekend un po’ in salita, ma mi piace questa sfida, di partire con la diffcoltà e far vedere che siamo sempre lì”. ha affermato ai microfoni Sky.

“Non ho in mente di approfittare della fortuna, punto in alto, per noi è una gara normale, dopo una prima gara difficile e non vedo l’ora di scendere in pista. Sicuramente non è stato un inizio facile, ma credo che nel team c’è una grande motivazione, c’è una mente molto positiva per spingere e andare tutti nella stessa direzione e migliorare. Non è stato l’inizio che volevamo, in gara abbiamo faticato tanto, credo che abbiamo già delle spiegazioni e adesso lavoreremo per migliorare questo passo in gara che è indietro rispetto alla Red Bull, portando novità già da questo weekend“, ha aggiunto.

Su uno scambio Ferrari-Mercedes con Hamilton ha poi concluso: “ci sono mille voci, non ho mai visto tante voci intorno al team, tante che escono dal nulla, stavolta ho visto veramente cose strane, non so se sono persone che vogliono metterci in difficoltà .Sono contento, quando sono andato a Maranello ho visto un team molto unito ed è molto importante, quello che viene detto fuori dal team non possiamo controllarlo e non dobbiamo focalizzarci su quello. Io sono in rosso, credoche è ovvio quanto amo la ferrari e quanto voglio tornare a vincere con la Ferrari“.