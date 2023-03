GP Bahrain, Leclerc costretto al ritiro: le parole deluse di Charles

SportFair

GP del Bahrain amaro per la Ferrari e Charles Leclerc. Il monegasco del team di Maranello è stato costretto al ritiro a poco più di 10 giri dal termine della corsa a causa di un calo di potenza.

Leclerc è stato costretto a fermare la sua monoposto e a scendere dalla vettura in attesa di un passaggio verso ai box. Deluso e amareggiato, Leclerc ha così commentato il debutto stagionale.

Le parole di Leclerc

“Sapevamo di essere più lenti sul passo gara, dobbiamo parlare di Red Bull perchè il nostro obiettivo è batterli. In termini di perfomance questa settimana non c’eravamo con il passo gara. Dobbiamo fare passi avanti, siamo troppo lontano. Non si è mai vista una cosa del genere, ossia una macchina che in prova è con noi e poi in gara ci dà un secondo al giro. Una macchina di un’altra categoria. Dobbiamo lavorare e trovare qualcosa, altrimenti faremo fatica”, queste le parole deluse del monegasco ai microfoni Sky dopo il ritiro.