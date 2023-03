Horner e le avversarie di Red Bull: “Mercedes e Ferrari ferocemente competitive”

SportFair

L’attesa è terminata! I piloti della Formula 1 sono scesi in pista sul circuito di Sakhir per la prima sessione di prove libere del GP del Bahrain.

La Red Bull brilla con Perez al primo posto, seguito da Alonso e Verstappen, quinta invece la Ferrari di Leclerc, mentre Sainz non è riuscito a far meglio del 20° posto a seguito di un testacoda. Non tra i migliori i piloti Mercedes con Hamilton e Russell rispettivamente 10° e 11°.

E’ ancora solo la prima sessione di prove, ma sembra che tutto vada secondo i pronostici, con la Red Bull la vettura da battere. Della rivalità tra team e degli avversari da temere ha parlato alla vigilia del weekend di gara del Bahrain Christian Horner.

Le previsioni di Horner

“Le nostre maggiori minacce quest’anno dovrebbero essere sia la Ferrari che la Mercedes. Saranno ferocemente competitivi. Con la qualità dei loro piloti, entrambe le squadre sono sempre pericolose“, ha affermato il team principal Red Bull in un’esclusiva intervista al Sun.

“La competizione sarà molto dura da parte delle squadre in testa. Penso che la griglia nel suo insieme, in questo secondo anno di questi nuovi regolamenti, inizierà a convergere e mi aspetto delle gare davvero competitive“, ha aggiunto.



“Le specifiche di base avranno inevitabilmente un effetto (sui risultati) e ovviamente dipenderà da quale squadra riuscirà a far fronte a tali modifiche al regolamento. I migliori prevarranno”, ha affermato ancora.