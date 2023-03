Fernando Alonso show in Bahrain: “è solo questione di tempo”

SportFair

In molti lo avevano detto, che l’Aston Martin sarebbe stata tra i protagonisti in pista e così è stato nella prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, prima gara della stagione 2023 di Formula 1.

Fernando Alonso ha chiuso al secondo posto le FP1 e al primo le FP2 sul circuito di Sakhir, facendo entusiasmare tutti gli appassionati. Si prospetta un sabato di fuoco in Bahrain.

Il pilota spagnolo resta comunque con i piedi per terra.

Le parole di Alonso

“Sicuramente un altro passo nella giusta direzione, la macchina ha dato giuste senszioni, dobbiamo aspettare ancora non dobbiamo concentrarci troppo sui tempi, dobbiamo migliorare ancora alcune cose, siamo ancora in fase di approccio alla gara. Sarà molto interessante, credo he il team stia imparando ogni giorno. Vediamo cosa accadrà nelle prime gare, al momento sono ottime sessioni di test. Penso sia solo questione di tempo perchè l’Aston Martin possa sfidare i migliori team, la strada è ancora lunga“, queste le parole di Fernando Alonso ai microfoni Sky al termine della seconda sessione di prove in Bahrain.