Le difficoltà Ferrari e le critiche, Sainz: “non siamo felici”

SportFair

E’ tutto pronto a Melbourne per un nuovo weekend di gara di Formula 1. I piloti sono arrivati in Australia con sensazioni contrastanti: c’è chi è carico e motivato, voglioso di confermarsi, chi invece è consapevole di avere davanti a sè una strada tutta in salita, come i piloti Ferrari.

Così come Leclerc, anche Carlos Sainz è stato sincero oggi parlando con la stampa alla vigilia del GP d’Australia.

Le parole di Sainz

“Purtroppo non siamo dove vogliamo, soffriamo soprattutto sul passo gara. Stiamo lavorando su questo, non è qualcosa che si risolve in una o due gare, ma abbiamo un piano di lavoro per risolvere il problema il prima possibile. Con gli aggiornamenti che porteremo vogliamo migliorare perché non siamo dove vorremmo. I numeri confermano che la macchina fa qualcosa che non piace agli ingegneri e ai piloti, c’è tanto da migliorare. Ma non è una scusa, è solo riconoscere che dobbiamo lavorare e sappiamo la direzione da prendere“, ha affermato lo spagnolo.

“La SF-23 è una macchina non facile da guidare, è un po’ imprevedibile. Al momento dobbiamo massimizzare quello che c’è, che significa non solo essere veloci in qualifica, ma trovare un equilibrio nelle prestazioni, perché se nelle qualifica sei dietro di 2 decimi e in gara di 8, vuol dire che c’è da fare. Al momento lavoriamo forte per ridurre questa tendenza, sono convinto che coi nostri mezzi possiamo invertire la situazione“, ha aggiunto. Non poteva mancare un commento sulla Red Bull: “il loro punto di forza? Tutto. Sono più veloci sul dritto, più veloci in curva, hanno una buona gestione del consumo delle gomme, le partenze buone, prendono i cordoli e la macchina resta piantata per terra, sono migliori un po’ in tutto, ecco perché sono 8 decimi davanti e non solo 1 o 2. Noi sappiamo dove migliorare, ma loro al momento dominano e sono difficili da battere“. Infine Sainz ha parlato anche delle continue critiche alla Ferrari e pressioni: “tutti i tifosi ed i media italiani sperano di vedere la Ferrari dove deve essere. Quello che devono capire è che nessuno è più arrabbiato o scontento della situazione attuale dei membri della squadra. Dai piloti ad ogni singolo tecnico che opera in pista o a Maranello, posso dire che nessuno è contento della situazione attuale, siamo i primi a voler cambiare le cose e stiamo spingendo al massimo per questo. Siamo orgogliosi di essere la Ferrari, vogliamo portare la Ferrari a competere per i massimi obiettivi, e a volte i commenti sono più una distrazione che ci abbatte piuttosto che incoraggiarci. Non è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento, ma ripeto, siamo i primi a non essere felici del momento attuale e i primi a spingere al massimo per venirne fuori”.