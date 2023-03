Parigi-Nizza, annullata la sesta tappa: la nota degli organizzatori

SportFair

Se la tappa odierna della Tirreno-Adriatico è stata accorciata a causa delle avverse condizioni meteo, con l’arrivo anticipato, i partecipanti della Parigi-Nizza non sono stati altrettanto ‘fortunati’.

Gli organizzatori della corsa francese sono stati costretti a cancellare la tappa di oggi, la sesta frazione.

La nota degli organizzatori

“Dopo aver esaminato diverse opzioni per modificare il percorso e in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio, gli organizzatori della Parigi-Nizza hanno deciso di annullare la 6a tappa per preservare la sicurezza dei corridori dell’81a edizione, secondo le autorità locali “I venti eccezionalmente violenti, che hanno causato diverse cadute di alberi nella regione, rendono inevitabile l’annullamento della tappa. Di conseguenza, l’azione sportiva riprenderà domani da Nizza per la 7a tappa verso il Col de la Couillole“, si legge nella nota degli organizzatori.