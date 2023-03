Nuda su un bus scoperto se il Napoli vince la Champions: la promessa di Paola Saulino

SportFair

Le squadre italiane stanno ben figurando in Champions League: sono ben tre ad aver staccato il pass per i quarti di finale, con alte probabilità che almeno una di queste arrivi fino in fondo.

Momento d’oro per il Napoli, che in campionato sta brillando e si avvicina sempre più verso uno scudetto che manca da 33 anni e anche in Europa può puntare in alto con una squadra forte e costante.

Il 12 aprile il Napoli sfiderà il Milan nel match di andata dei quarti di finale ed in tantissimi faranno il tifo per la squadra partenopea. Non solo fan del club allenato da Spalletti, ma anche tifosi di altre squadre che sognano una vittoria in Champions per poter godere di un altro spettacolo….

La promessa di Paola Saulino

Paola Saulino, conduttrice di programmi di calcio e modella di OnlyFans, ha infatti fatto una promessa hot in caso di vittoria del Napoli in Champions League.

La sexy Paola ha fatto parlare di sè diversi anni fa per aver ammesso di aver praticato sesso orale con 700 uomini in tutta Italia che hanno votato ‘no’ ad un referendum costituzionale.

Adesso la 33enne torna nuovamente sotto i riflettori per una nuova promessa bollente: Paola ha dichiarato che girerà nuda su un autobus scoperto per le vie di Napoli se la sua squadra del cuore dovesse vincere la Champions League.

“È qualcosa che posso fare ed è qualcosa che posso permettermi. Onestamente, non credo che noleggiare un autobus sia la cosa più costosa al mondo. Penso che probabilmente per 3.000 euro lo farò e posso contattare persone che possono noleggiarmi l’autobus o fornirmi questo servizio“, ha affermato Paola.