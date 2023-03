Domenica inizia la MotoGP: orari del GP del Portogallo e dove vederlo in tv

SportFair

La stagione dei motori è iniziata! I piloti della Formula 1 sono scesi in pista già due volte per i primi due round del Mondiale 2023 e adesso è il turno dei campioni delle due ruote.

Domenica inizia il Motomondiale 2023, con i piloti della MotoGP che si sfideranno a Portimao, dove andrà in scena il GP del Portogallo. Il weekend di gara sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, con solo le qualifiche e la prima gara sprint in diretta in chiaro anche su Tv8.

Le gare della domenica, invece, saranno trasmesse in differita su Tv8: la Moto3 alle 14.15, la Moto2 alle 15.30 e la MotoGP alle 17.15.

Il programma del GP del Portogallo

Venerdì 24 marzo

10:00-10:35 FP1 Moto3

10:50-11:30 FP1 Moto2

11:45-12:30 FP1 MotoGP

14:15-14:50 FP2 Moto3

15:05-15:45 FP2 Moto2

16:00-17:00 FP2 MotoGP

Sabato 25 marzo

09:40-10:10 FP3 Moto3

10:25-10:55 FP3 Moto2

11:10-11:40 FP3 MotoGP

11:50-12:30 Qualifiche MotoGP

13:50-14:30 Qualifiche Moto3

14:45-15:25 Qualifiche Moto2,

16:00 MotoGP, Sprint

Domenica 26 marzo

10:45-10:55 Warm-Up MotoGP

12:00 Gara Moto3

13:15 Gara Moto2, Gara

15:00 Gara MotoGP, Gara