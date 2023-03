Oliveira: “non credo ad un problema alla moto di Marquez”, lo spagnolo fa mea culpa

SportFair

Non si placano le polemiche sul brutto incidente nei giri iniziali del gran premio del Portogallo, nel mirino è finita la manovra di Marc Marquez. In curva 3 lo spagnolo ha travolto Miguel Oliveira ed entrambi sono finiti a terra. Il portoghese ha riportato diverse contusioni alla gamba.

Conseguenze anche per Marc Marquez, secondo le prime notizie lo spagnolo avrebbe riportato la frattura al 1° osso metacarpale nella mano destra.

Subito dopo la gara Miguel Oliveira non ha risparmiato una bordata al collega: “ho dolore alla gamba destra, niente di rotto. Ho rivisto le immagini, Marc era oltre il limite, non c’è altro da dire. Non credo ad un problema alla moto di Marquez”, le parole del portoghese.

Poi Marquez si è presentato ai microfoni dei giornalisti: “ho commesso un errore, ovviamente non è stato volontario. Ho evitato Martin, ma ho travolto Oliveira. Mi scuso con lui”.