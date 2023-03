“Che guardi stupido?”, virale un nuovo video sullo scontro Messi-Weghorst

Ai Mondiali di calcio del Qatar 2022, vinti dall’Argentina, è diventato virale il video della sorprendente reazione di Leo Messi dopo la sfida contro l’Olanda, vinta ai calci di rigore.

Il match fu tesissimo, con qualche rissa in campo e durante le interviste posta partita Messi, rivolgendosi a Weghorst ha esclamato “che guardi stupido?”.

A distanza di oltre tre mesi da quell’episodio è emerso un nuovo video della vicenda, che non mette sicuramente in buona luce la Pulce, che si è detto pentito di quanto accaduto.

Alcuni nuovi filmati hanno rivelato cosa è successo esattamente prima della reazione di messi contro Weghorst. Quando l’asso dell’Argentina ha iniziato a esprimere i suoi pensieri sulla partita, il calciatore olandese è stato immortalato a ‘sbirciare’ l’intervista di Messi.

Weghorst ha continuato a guardare il suo avversario fino a quando la Pulce non si è accorto di lui reagendo con l’ormai famosissima frase.

Il video mostra poi il momento in cui Weghorst ha raggiunto Messi con una mano tesa, ma il veterano non ne ha voluto sapere di rispondere al segno di ‘pace’, spingendo così l’olandese a lamentarsi con gli altri calciatori argentini: “lo stavo aspettando e volevo dargli una mano. E lui fa così? È irrispettoso“.

