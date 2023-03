Tamberi tra obiettivi e importanti annunci: svelato il nuovo allenatore

Giornata di annunci per Gianmarco Tamberi. The Halfshave ha svelato oggi il nome della sua nuova guida tecnica dopo la rottura col padre-allenatore.

Sarà Giulio Ciotti il nuovo allenatore di Gimbo, che ha poi parlato dei suoi obiettivi futuri.

L’annuncio di Tamberi

“Cercavo una persona che fosse affine a me e alla mia tecnica di salto”, ha annunciato svelando il nome di Giulio Ciotti. “Ogni volta che si avvicina l’Olimpiade, che è stata una vera ossessione per me, scalpita sempre qualcosa dentro. Ora voglio provare a conquistare il titolo mondiale a Budapest che mi manca, vincere un’altra Olimpiade e anche l’europeo in casa a Roma, che ha il suo perché”, ha aggiunto.

“Adesso faccio fatica ad anticipare il post Giochi, voglio godermi questi due anni pieni di grandi possibilità. Basterebbe vincere tre gare per fare qualcosa di pazzesco”.