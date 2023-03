Una notte speciale al Granillo: l’Italia Under 21 abbraccia l’Ucraina | FOTO

SportFair

Partita dalle mille emozioni allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, la gara tra Italia e Ucraina Under 21 ha regalato tanti motivi di interesse dentro e fuori dal campo, soprattutto la vicinanza al popolo ucraino colpito da più di un anno dall’invasione russa. Il risultato è servito comunque a valutare lo stato di forma degli azzurrini, in attesa dell’inizio dell’Europeo del 2023. Si tratta della 24ª edizione del torneo e la fase finale si svolgerà in Romania e Georgia.

Gli azzurrini si candidano ad un ruolo da primo piano, la squadra è formata da calciatori di grande talento e prospettiva. Già nella sfida di venerdì contro la Serbia (0-2 il risultato finale con la doppietta di Mulattieri), la squadra di Nicolato ha messo in mostra manovre interessanti dal punto di vista tecnico ed individualità di altissimo livello.

L’Europeo del 2023 è ormai alle porte, l’Italia è stata inserita in un gruppo molto competitivo e dovrà vedersela con squadre del calibro di Francia, Norvegia e Svizzera. La sfida del Granillo è servita per valutare altri calciatori e sistemare gli ultimi dettagli sul sistema di gioco in vista dell’esordio all’Europeo.

Il significato oltre il rettangolo di gioco

La partita tra Italia e Ucraina Under 21 è stata l’occasione per confermare la vicinanza dopo le ultime spiacevoli vicende fuori dal campo. E’ passato più un anno dall’invasione russa e la vita del popolo ucraino è stata completamente stravolta. Anche gli altri Paesi hanno dimostrato grande sensibilità, l’ultimo episodio si è registrato in occasione di Inghilterra-Ucraina, sfida di qualificazione agli Europei del 2024.

I calciatori ospiti si sono presentati in campo con la bandiera dell’Ucraina sulle spalle e tutti i tifosi a Wembley si sono alzati in piedi per omaggiare il gesto. Sugli spalti erano presenti circa 4000 spettatori ucraini, di cui 1000 invitati dalla Football Association in quanto rifugiati in Gran Bretagna.

La stessa accoglienza è stata riservata anche allo stadio Oreste Granillo. Emozione durante l’ingresso in campo delle squadre, si sono registrati momenti commoventi. I calciatori dell’Ucraina sono entrati in campo con la bandiera sulle spalle. Si tratta di un chiaro segnale contro la guerra.

Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 3-1 con i gol di Lovato su assist di Fagioli, Kashchuk e Colombo (doppietta).