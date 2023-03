Neymar e la richiesta di sesso alle gemelle brasiliane: la rivelazione di Key Alves

SportFair

Neymar Jr sta vivendo momenti complicati. Il calciatore brasiliano del PSG, infortunatosi, è stato recentemente coinvolto in una polemica legata ai suoi party in casa, che disturbavano e disturbano ancora i vicini, ma adesso a far parlare di lui è un nuovo ‘scandalo’.

Neymar è finito nel caos per una vicenda che riguarda il suo Paese d’origine, dove sta andando in onda la nuova edizione del Grande Fratello brasiliano. Partecipa al Reality Show anche una giovane modella di OnlyFans, Key Alves, che parlando della sua vita privata con gli altri concorrenti ha confessato anche la richiesta del giocatore del PSG.

La richiesta di Neymar a Key Alves

Neymar, secondo quanto raccontato dalla modella, l’avrebbe contatta per offrirle una proposta sessuale, coinvolgento anchela sorella gemella Keyt. “Sai cosa ha detto? Se potesse fare sesso con entrambe“, ha esordito. Neymar ha contattato anche Keyt, e questo non è piaciuto a Key, che ha persino confessato di essere disposta a recarsi in Francia per incontrare il calciatore, ma l’idea lo ha frustrato: “è stato un suo errore. Se mi avesse mandato un messaggio, sarei già lì a Parigi. Si sbagliava su di noi“.

Chi sono Key e Keyt Alves

Key e Keyt Alves sono due sorelle gemelle, nate a San Paolo. Le ragazze hanno 23 anni e sono appassionate di pallavolo, sport che praticano sin da ragazzine. Keyt è una giocatrice di pallavolo, mentre Key ha preferito abbandonare il campo per dedicarsi ad OnlyFans, che le permette di guadagnare 50 volte di più che con la pallavolo.

Key ha ammesso di guadagnare oltre 20 mila euro a settimana e che in un’occasione ha addirittura raggiunto 10 mila euro in un giorno solo.