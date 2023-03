Neymar in lacrime dopo aver perso una cifra folle al casinò online | VIDEO

SportFair

Momenti di follia per Neymar, l’attaccante brasiliano ha fatto discutere per un motivo fuori dal campo. Il brasiliano è reduce da un brutto infortunio alla caviglia e dovrà rimanere ai box fino al termine della stagione. Continuano a circolare voci sul futuro del calciatore, non è da escludere un trasferimento nella prossima sessione di mercato.

Il calciatore del Psg è diventato virale sui social, scatenando anche motivi di discussione e polemiche. Neymar ha perso una somma milionaria su un sito di gioco d’azzardo online. L’asso brasiliano, durante una diretta streaming su Twich, è scoppiato a piangere dopo aver perso un milione di euro. Le lacrime sono durate poco e la reazione è stata considerata come uno scherzo, subito dopo il calciatore ha ritrovato il sorriso.

La réaction Neymar après avoir perdu un million d’euros lors d’une session de casino en ligne hier soir ! 🤯 pic.twitter.com/QmdcHl0e4L — Nation Black Mali 🇲🇱 (@NationMali) March 29, 2023