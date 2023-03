E’ tris Italia in Champions, Napoli nella storia: azzurri ai quarti per la prima volta

SportFair

Il Napoli di Luciano Spalletti è nella storia, gli azzurri si sono qualificati per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. Tutto facile anche al ritorno contro l’Eintracht Francoforte, il passaggio del turno non è stato mai in discussione.

Gli azzurri si sono confermati una squadra devastante, in grado di togliersi grandi soddisfazioni anche in Europa. E’ stato un dominio totale contro il Francoforte, dopo lo 0-2 dell’andata sono arrivate conferme anche al ritorno. Momenti di tensione prima del match con gli scontri tra tifosi e le auto in fiamme.

La cronaca

Il Napoli è chiamato a difendere il risultato dell’andata, ma gioca subito con l’intenzione di chiudere i conti. Spalletti si schiera con Kvaratskhelia, Osimhen e Politano, gli ospiti rispondono con Gotze, Kamada e Borre. Nel primo tempo si registrano occasioni da una parte e dall’altra, ma il risultato non si sblocca. Nel finale della prima frazione giocata di Kvara, poi in gol Osimhen con un grandissimo colpo di testa.

Ad inizio secondo tempo ancora Osimhen chiude match e qualificazione, è un momento strepitoso per l’attaccante di Spalletti. Il Francoforte non ha la forza di reagire, al 64′ arriva il tris di Zielinski su calcio di rigore. Finisce con un netto 3-0, il Napoli vola ai quarti di finale di Champions League. E’ tris Italia, tre squadre ai quarti: Napoli, Inter e Milan.