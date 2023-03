Napoli, conto alla rovescia per la festa scudetto: luogo ed ospite d’eccezione

SportFair

Il Napoli non si ferma e il rendimento in campionato e Champions League è sempre più entusiasmante. Il gruppo azzurro è diventato quasi perfetto, dentro e fuori dal campo. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a riscattare la sconfitta contro la Lazio, al Maradona è arrivata una grande vittoria contro l’Atalanta con il punteggio di 2-0. L’uomo in più è stato ancora una volta Kvaratskhelia, autore di un gol capolavoro. Poi il raddoppio del difensore Rrahmani.

Il Napoli dovrà gestire 18 punti di vantaggio, a 12 giornate dal termine. Gli azzurri sono in grado di raggiungere il massimo risultato anche in Champions League, la compagine di Luciano Spalletti sarà chiamata dalla partita di ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte.

La festa promozione del Napoli

La città si sta preparando per festeggiare un evento storico, il terzo scudetto della sua storia. Il presidente De Laurentiis ha confermato che potrebbero partecipare al grande evento due o tre milioni di persone. E’ già partito il conto alla rovescia e si ipotizza la data del possibile trionfo aritmetico.

L’idea è quella di un grande evento con ospite d’eccezione… Gigi D’Alessio e spettacolo pirotecnico con fuochi d’artificio. La location scelta dovrebbe essere quella di Piazza del Plebiscito. Le ipotesi partono dalla partita contro la Salernitana del 30 aprile fino a quella del 14 maggio contro il Monza.